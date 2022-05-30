Москва, 30 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Расчёт с держателями российских еврооблигаций будет проводиться в рублях, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Министр рассказал, что для выплат будет использоваться механизм, аналогичный схеме оплаты российского газа в рублях. Чтобы получить средства, инвесторам необходимо открыть счета в российских банках и дать поручение на покупку валюты.

Силуанов напомнил, что за газ начисляется валюта, которая меняется на рубли.

«Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — цитирует главу Минфина газета «Ведомости».