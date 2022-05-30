Берлин, , 08:35 — REGNUM Правительство Германии и консервативная оппозиция согласовали сделку, которая позволит выделить 100 млрд евро на модернизацию армии «перед лицом российской угрозы», сообщает агентство France-Presse.

Бундесвер isafmedia

Вечером 29 мая было достигнуто соглашение о создании специального фонда для военных закупок, который также позволит Берлину достичь поставленной НАТО цели: расходовать 2% ВВП на оборону.

Сделка, которая предполагает внесение изменений в бюджетные правила в конституции страны, была заключена после нескольких недель трудных переговоров между партиями правящей коалиции и консерваторами бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщили AFP представители этих групп.

Через три дня после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года канцлер Олаф Шольц пообещал выделить специальный бюджет в размере 100 млрд евро на перевооружение немецких вооруженных сил и модернизацию устаревшего оборудования в течение следующих нескольких лет.

Однако критики обвиняют Шольца в недостаточно смелой поддержке Киева и неспособности предпринять достаточно конкретных шагов в плане поставок вооружений.

Соглашение позволит Берлину достичь цели НАТО — тратить 2% ВВП на оборону «в среднем в течение нескольких лет», говорится в тексте соглашения, полученном AFP.

Читайте ранее в этом сюжете: ФРГ до минимума сократила поставки вооружений Киеву — Welt am Sonntag