Оренбург, 30 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургский области вынесен приговор местному жителю, который с ножом напал на полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе прокуратуры региона.

Суд

По данным ведомства, в отношении пьяного горожанина составлялся административный протокол. Препятствуя документированию, орчанин нанес сотруднику полиции канцелярским ножом удар в область левой руки.

В суде мужчина полностью признал свою вину. За нападение на правоохранителя фигуранту уголовного дела назначены принудительные работы в течение одного года с удержанием в доход государства из заработной платы 10% ежемесячно. Приговор не вступил в законную силу.