Москва, , 08:24 — REGNUM МЧС России доставило более 1,3 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину за пять дней. Об этом 30 мая сообщили в ведомстве.

Гуманитарная помощь Nazorobcana.sk

«С 25 мая автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и Украину доставлено более 1,3 тыс. тонн гуманитарной помощи», — сообщили в МЧС РФ.

Отмечается, что были доставлены в том числе бутилированная вода, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в освобождённом от нацистов Красном Лимане на севере Донецкой Народной Республики в ближайшие дни начнут выдачу гуманитарной помощи.

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