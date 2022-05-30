Кабул, 30 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Представитель полиции Кабула сообщил, что два человека получили ранения в результате взрыва бомбы в 11-м округе столицы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Sergeant James McCauley Взрыв

Халид Задран сообщил, что взрыв прогремел у лицея «Марьям». Он уточнил, что взрывчатка была заложена в велосипеде.

Некоторые источники говорят, что раненые были талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Информационное агентство «Шафакна» подтверждает, что взрывчатка была заложена в велосипеде, но уточняет, что целью был городской блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.