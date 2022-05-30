Магадан, , 08:25 — REGNUM В Магаданской области проводится проверка по факту гибели мужчины в отдалённом от населённых пунктов и труднодоступном месте в районе острова Умара в восточной части Тауйской губы Охотского моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Колымы.

Магаданская область Кирилл Уютнов

Читайте также: Житель Приамурья спрятал труп товарища в гаражах

Обнаруженный труп доставлен в посёлок Ола, для установления причины смерти назначена судебная медэкспертиза, следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя посёлка Прогресс, которого обвинили в совершении убийство.