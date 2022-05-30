Астана, 30 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев согласен с тем, что его родственники должны понести ответственность, если нарушали закон. Об этом он 30 мая заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву, опубликовавшему текст в телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента России Нурсултан Назарбаев

«Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность», — сказал первый президент.

Он также отметил, что Казахстан должен быть правовым государством и закон является единым для всех. Назарбаев подчеркнул, что в случае подозрений в отношении его родственников их нужно судить, так как они имеют право на защиту.

Напомним, перед передачей власти новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву Назарбаев принял ряд положений, дающих ему, как первому президенту республики, и его родственникам ряд особых льгот, в том числе касающихся судебного преследования. В 2022 году, после январских беспорядков, Токаев отменил почти все эти положения.