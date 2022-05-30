Москва, 30 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Главные проблемы специальной военной операции на Украине успешно решены. Об этом заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он пояснил в интервью RT, что речь идёт о задачах по взятию городов на территории Донбасса.

«Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке», — отметил генерал-полковник.

Он добавил, что украинские боевики оборудуют огневые позиции на верхних этажах высотных зданий, превращают крупные промышленные здания в настоящие крепости, а мирное население используют в качестве живого щита.

«Но и мы перешли на методу городского боя времён Великой Отечественной войны: действуем мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно, а городов на пути наших войск будет ещё много, поэтому эта работа надолго», — подчеркнул офицер.

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По словам Шпака, российские военные «спокойно, методично, стараясь не терять своих солдат и беречь мирных жителей», продвигаются вперёд.

«Тактика выбрана верная. Но она не предусматривает быстрых побед», — отметил бывший командующий ВДВ.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Она была объявлена президентом России Владимиром Путиным в ответ на просьбу руководства республик ДНР о помощи.