Брюссель, , 08:33 — REGNUM Лидеры Европейского союза встретятся 30 мая, чтобы заявить о дальнейшей поддержке Украины, но встреча будет омрачена тем, что они так и не смогли договориться о новом пакете санкций против Москвы, сообщает 30 мая Reuters.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе (сс) tpholland

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В течение двух дней лидеры 27 стран ЕC должны обсудить, как лучше помочь Украине спустя четыре месяца после начала спецоперации и как справиться с последствиями конфликта: высокими ценами на энергоносители, надвигающимся дефицитом продовольствия и оборонными потребностями самого ЕС.

Однако проект заключения по итогам встречи, с которым ознакомилось агентство Reuters, показал, что хотя ЕС будет щедр на слова в адрес киевского правительства, новых решений по основным вопросам будет немного.

Самой ощутимой станет политическая поддержка лидерами пакета займов на 9 миллиардов евро на то, чтобы Украина могла поддерживать работу своего правительства и выплачивать зарплаты в течение примерно двух месяцев.

Но даже в этом случае решение будет принято лишь позже, после того как Европейская комиссия представит предложение о том, откуда привлечь эти деньги.

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