Уфа, 30 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Действие региональной нормы о штрафах за нарушение масочного режима намерены отменить в Башкирии. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии признали утратившей силу статью 13.19 кодекса Республики Башкирии об административных правонарушениях.

«Данной статьей предусмотрена ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов республики, принятых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. В первую очередь, речь идет о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в период действия режима повышенной готовности. Эта норма была установлена нами практически в начале пандемии. В свое время она была принята, чтобы помешать стремительному распространению вируса. Тогда у нас было мало информации о новом коронавирусе, а вакцин не было вообще. Масштаб проблемы, к сожалению, осознавали не все. Штрафы побудили часть граждан к более ответственному поведению по отношению к себе и окружающим», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он отметил, что в связи с тем, что подобная норма установлена федеральным законодательством, то необходимость в региональной норме отпала.

«Чтобы не создавать излишнее административное давление на граждан и бизнес, мы отменили соответствующую статью КоАП республики», — пояснил Толкачев.

Сообщается, что соответствующий закон направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.