Токио, 30 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Японии около 15 тысяч компаний окажутся затронутыми антироссийскими санкциями, сообщает японское издание Asahi.

geralt Япония

По информации СМИ, прямо или косвенно ведут бизнес с Россией и попадут под негативное влияние санкций примерно 15 тысяч японских компаний.

Издание ссылается на оценку японского политика, имя которого не называется. Он считает, что антироссийские санкции сопоставимы по жёсткости с ограничительными мерами, которые ввела Япония против КНДР.