Катманду, , 08:15 — REGNUM Как минимум 14 тел погибших были обнаружены на месте крушения самолета непальских авиалиний Tara Air на северо-западе страны. Об этом сообщила 30 мая газета The Kathmandu Post.

Флаг Непала

Как рассказал изданию официальный представитель авиаперевозчика Сударшан Бартаулу, самолёт врезался в гору, фрагменты воздушного судна разлетелись, в ходе поисково-спасательной операции их обнаружили в радиусе 100 метров от места крушения.

Обломки самолёта были обнаружены на северо-западе Непала в районе Мустанг. Спасатели продолжают поиски тел погибших.

Напомним, самолёт канадского производства Twin Otter, на борту которого находились 22 человека, вылетел 29 мая из аэропорта города Покхара в Джомсом. Через несколько минут связь с ним пропала. Среди пассажиров самолёта — 13 непальцев, четверо граждан Индии и два гражданина Германии.

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