Оренбург, 30 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами судится с крупными компаниями из-за долгов. Об этом сообщает портал orenburg. media.

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ООО «Природа» требует долг, образовавшийся за 2019–2021 годы. Из документов следует, что регоператор решил пересмотреть порядок расчётов и требует с предприятий доплату за услуги «задним числом». Сумма задолженности составляет около 2 млрд рублей.

Среди компаний-должников числятся торговые центры, аэропорт, ОАО «Российские железные дороги». Иск к оренбургскому аэропорту начнут рассматривать 31 мая.

В свою очередь в аэропорту отметили, что с 2019 года претензий у ООО «Природа» не было. На каждый период есть завизированные акты приёма-передачи работ. Работы регионального оператора оплачивались по факту. О долгах аэропорт узнал только в конце 2021 года. Иск в арбитражный суд области поступил в конце 2021 года.