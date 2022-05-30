Москва, 30 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 27 мая рубль ещё немного сдал позиции иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Ослабление нацвалюты больше выглядит спекулятивным в ответ на действия Банка России после продолжительного укрепления.

С 10 марта рубль подорожал к доллару на 54% без откатов, поэтому с ослаблением ограничительных мер ЦБ РФ, на рынок стали возвращаться покупатели.

Активность продавцов валюты заметно снизилась, поскольку объем продажи валютной выручки сокращен с 80% до 50%, а срок продажи валюты увеличился с 60 до 120 дней.

Рубль начал коррекцию с резкого ослабления. За три дня он подешевел к доллару на 20,8%, к евро — на 25,6%.

27 мая пара доллар/рубль повысилась на 2,21%, до 66,70 руб., евро/рубль — на 2,48%, до 69,69 руб., фунт/рубль — на 3,26%, до 87,00 руб. Торговые объемы по паре доллар/рубль выросли в три раза до $3,5 млрд.

После отскока несколько раз прозвучали заявления от правительства РФ и высокопоставленных чиновников, что излишнее укрепление рубля не выгодно экономике.

Нижняя граница на уровне 55 рублей найдена. Теперь посмотрим, на каком уровне будет верхняя граница диапазона.

Поскольку локальный валютный рынок находится под защитой ЦБ РФ, то рубль ослабится настолько, насколько позволит регулятор. Все увидели силу ЦБ и узнали, как он может укрепить рубль своими жёсткими мерами.

В текущих условиях ЦБ и правительство РФ, скорее всего, будут удерживать курс около 80 рублей за доллар (скромный откат на 38% к падению с 121 до 55 руб.), что является сбалансированным уровнем для большинства игроков.

Пока власти с рынком попытаются найти верхний уровень, цена в моменте может достигнуть уровня 85 руб.

Сегодня, 30 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $120 за баррель. Спотовая цена сырой нефти Urals составляет $90,75 за баррель. Европа продолжит покупать российские нефть и газ.

Выручка экспортеров будет только увеличиваться от повышения цен. Это позволит рублю сбавить темпы снижения. Для покупателей выделяю зону сопротивления 70-71 руб.

От нее рынок перейдёт в боковое движение, либо рубль вернется к уровню 61,50 руб. Около 70 руб. нужно понаблюдать за риторикой властей и ЦБ РФ.

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