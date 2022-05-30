Москва, , 08:09 — REGNUM Количество жителей Воронежа, Краснодара, Красноярска и Перми превысила один миллион человек. Это 30 мая следует из предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2021 года, рассказали в Росстате.

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«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — приводит слова представителя Росстата ТАСС.

Также в Росстате уточнили, что, по данным переписи населения 2010 года, в России городов-миллионниками являлись Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск. При этом отмечается, что в указанных городах в общей сложности проживает 35,7 млн человек.

Отметим, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в России на постоянной основе проживают около 147,2 млн человек и количество населения в нашей стране выросло на 1,4% по сравнению с 2010 годом.