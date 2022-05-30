Дивногорск, Красноярский край, , 08:08 — REGNUM На тушение лесного пожара в окрестностях города Дивногорска Красноярского края доставят дополнительные группы пожаротушения. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в пресс-службе Лесопожарного центра.

Лесной пожар 61.mchs.gov.ru

Краевой Лесопожарный центр отправил ещё 30 лесных пожарных на тушение возгорания в лесах в окрестностях Дивногорска. Они помогут 15 специалистам, которые уже там работают.

«Этот пожар сложный, находится в гористой местности. Он заглубляется в толстую лесную подстилку на вершине хребта, а к низу уходит в камни», — отметил руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

По его словам, процесс тушения очень трудоёмкий. Туда невозможно доставить спецехнику. Поэтому огнеборцы работают вручную.

Площадь возгорания составляет 8 га. Прошедший накануне дождь снизил интенсивность горения и частично остановил горящую кромку.

С начала обнаружения возгорания там работают специалисты Лесной охраны. Предварительная причина пожара — человеческий фактор.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 36 тысяч гектаров леса полыхает Красноярском крае