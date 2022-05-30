В Татарии ревакцинацию от COVID-19 не прошли более 1 млн человек
Казань, 30 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Татарии повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции не прошли более 1 млн человек. Первым компонентом вакцины привиты 2,5 млн жителей, вторым — 2,2 млн человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
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Вакцинация от коронавируса. Татария
«Вопрос вакцинации продолжает быть актуальным», — отметил он.
Замминистра здравоохранения РТ подчеркнул, что на вакцинацию и ревакцинацию должны обратить внимание жители старше 60 лет. Именно в этом возрасте пациенты тяжело переносят COVID-19, что зачастую приводит к летальным исходам.
ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии зарегистрировали около 150 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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