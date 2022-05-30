Донецк, 30 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Байрак в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Атака зафиксирована в 7:50 с позиций украинских войск в населённом пункте Новолуганское. По посёлку Байрак выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, два населённых пункта Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских войск.