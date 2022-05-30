Тегеран, , 08:06 — REGNUM Западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта за счет российской платежной системы «Мир», Москва заблаговременно ввела в эксплуатацию локальную систему международных платежей, считают аналитики иранского издания Resalat.

МИР Sdelanounas.ru

По мнению аналитиков, система «Мир» позволила России смягчить последствия прекращения работы Visa и MasterCard.

«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — говорится в материале.

Аналитики также обратили внимание на решение о переводе расчетов за газ на рубли: «России удалось поставить Запад в затруднительное положение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Евросоюза вновь не смогли договориться о введении эмбарго на поставки российской нефти. Ряд стран внутри ЕС продолжает выступать против ограничений на поставки энергоносителей из России.

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