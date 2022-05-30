Тегеран, 30 мая 2022, 08:06 — REGNUM Западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта за счет российской платежной системы «Мир», Москва заблаговременно ввела в эксплуатацию локальную систему международных платежей, считают аналитики иранского издания Resalat.
По мнению аналитиков, система «Мир» позволила России смягчить последствия прекращения работы Visa и MasterCard.
Аналитики также обратили внимание на решение о переводе расчетов за газ на рубли: «России удалось поставить Запад в затруднительное положение».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Евросоюза вновь не смогли договориться о введении эмбарго на поставки российской нефти. Ряд стран внутри ЕС продолжает выступать против ограничений на поставки энергоносителей из России.
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