Уфа, , 08:05 — REGNUM 100 млн рублей намерены выделить из бюджета Башкирии для реализации программы по обеспечению жителей республики качественной питьевой водой. Об этом 30 мая сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Водопровод

Он сообщил, что в Башкирии был отремонтирован водопровод в деревне Сахаево Кармаскалинского района: на четырех улицах были заменены старые сети, установлены колодцы и пожарные гидранты.

Хабиров отметил, что летом в этом населенном пункте намерены проложить новые трубы еще на одной улице, поскольку об этом попросили местные жители.

Глава региона пояснил, что работы идут в рамках реализации программы по капитальному ремонту водонапорных башен и систем централизованного водоснабжения в сельских поселениях, которая стартовала в республике в 2021 году.

«По ней выделяем районам субсидии из республиканского бюджета. Работа нужная и важная, учитывая то количество жалоб от жителей, которое я слышу в рабочих поездках и получаю в соцсетях», — сообщил он.

Хабиров напомнил, что в 2021 году в рамках реализации данной программы были отремонтированы 51 водонапорная башня и 42,86 км водопроводных сетей в 53 районах Башкирии.

Он сообщил, что в текущем году из бюджета Башкирии будет выделено на эти цели сто млн рублей (также, как и в прошлом году).

«Планы большие, двигаемся дальше», — сообщил он.