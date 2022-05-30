Уфа, 30 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 100 млн рублей намерены выделить из бюджета Башкирии для реализации программы по обеспечению жителей республики качественной питьевой водой. Об этом 30 мая сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Водопровод

Он сообщил, что в Башкирии был отремонтирован водопровод в деревне Сахаево Кармаскалинского района: на четырех улицах были заменены старые сети, установлены колодцы и пожарные гидранты.

Хабиров отметил, что летом в этом населенном пункте намерены проложить новые трубы еще на одной улице, поскольку об этом попросили местные жители.

Глава региона пояснил, что работы идут в рамках реализации программы по капитальному ремонту водонапорных башен и систем централизованного водоснабжения в сельских поселениях, которая стартовала в республике в 2021 году.

«По ней выделяем районам субсидии из республиканского бюджета. Работа нужная и важная, учитывая то количество жалоб от жителей, которое я слышу в рабочих поездках и получаю в соцсетях», — сообщил он.

Хабиров напомнил, что в 2021 году в рамках реализации данной программы были отремонтированы 51 водонапорная башня и 42,86 км водопроводных сетей в 53 районах Башкирии.

Он сообщил, что в текущем году из бюджета Башкирии будет выделено на эти цели сто млн рублей (также, как и в прошлом году).

«Планы большие, двигаемся дальше», — сообщил он.