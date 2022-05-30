Чита, 30 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, вакцинацию от коронавируса завершили 653 477 граждан, сообщает пресс-служба правительства региона. По состоянию на 30 мая, привиты первым компонентом 710 862 человека. Повторно вакцинированы 212 971. Также первый компонент вакцины получили 3 734 ребёнка, из них завершили вакцинацию — 1 479.

Donland.ru Вакцинация

Медики отмечают, что вакцинация и своевременная ревакцинация — главная защита от тяжелого течения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась: 165 878 пациентов (+8 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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