Донецк, 30 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Два населённых пункта Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских войск. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Обе атаки, по данным СЦКК, произошли одновременно из населённого пункта Новолуганское, находящегося под контролем украинских войск.

В 7:30 из миномёта выпущено пять мин калибром 120 мм по посёлку Гольмовский, ещё пять — по населённому пункту Доломитное.