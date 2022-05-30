Донецк, , 08:02 — REGNUM Населенные пункты Макеевка и Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 04:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Также отмечается, что в 07:30 киевские боевики обстреляли Доломитное, выпустив по нему пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования дважды утром 30 мая обстреляли населённый пункт Гольмовский в ДНР.