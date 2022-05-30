Москва, , 07:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о повышении пенсий, МРОТ и прожиточного минимума в июне, а также об увеличении числа бюджетных мест в вузах.

В июне вступают в силу нормы о повышении на 10 процентов пенсий неработающих пенсионеров, прожиточного минимума и МРОТ. Это решение президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми, отметил Володин в телеграм-канале.

«Необходимо подчеркнуть, что все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены», — указал он.

С 8 июня граждан будут информировать о возможности получения положенных им льгот и пособий.

Также вступят в силу законы об увеличении количества бюджетных мест в вузах, ужесточении контроля за оборотом оружия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с июня вступит в силу закон об идентификации по водительским правам наравне с паспортом.