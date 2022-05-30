Донецк, 30 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования дважды утром 30 мая обстреляли населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что первый обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 05:40 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 07:30 киевские боевики второй раз обстреляли Гольмовский, выпустив по нему пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье с начала специальной военной операции в защиту Донбасса прибыло почти 500 вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и c Украины — 200 из них уже заявили о желании вступить в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.