Оренбург, 30 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Оренбургский госуниверситет сегодня, 30 мая, получил сообщение о минировании здания. Персонал и студентов эвакуировали, сообщают СМИ.

Van Goga Оренбургский государственный университет

На месте работают спецслужбы. Силовики проверяют информацию о взрывном устройстве. Территория вуза оцеплена.

Стоит отметить, это не первый случай весной 2022 года, когда крупнейший вуз получает сообщения с угрозой теракта. В марте университет дважды проводил эвакуацию из-за ложных заявлений о минировании здания.