Москва, 30 мая 2022, 07:56 — REGNUM Интенсивный метеорный шторм, с пролётом нескольких тысяч метеоров в час смогут наблюдать жители Земли. Об этом 30 мая рассказал крымский астроном Александр Якушечкин в беседе с РИА Новости.

Метеор
Метеор
Migebuff

Великолепное по своей красоте зрелище жители Земли смогут лично наблюдать утром 31 мая. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, пик шторма придётся на 06:30 мск. По словам астронома, число метеоров будет доходить до 10 тыс. в час.

Якушечкин пояснил, что лучше всего метеорный поток будет виден в Северной Америке. Точное время начала шторма пока неизвестно, он может начаться ближе к 08:00 мск.

Лучше всего поток будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке, отметил астроном. Он отметил, что сейчас есть несколько версий времени начала шторма — он может начаться ближе к 8 утра по московскому времени. Радиант шторма — воображаемая точка, из которой вылетают метеоры, будет находиться в западной части созвездия Волопаса. Для наблюдения за метеорным потоком желательно будет избежать городской засветки, так как основная часть метеоров будут слабыми и неяркими.

Метеорный поток Тау-Геркулиды был отнесен к слабоактивным и неинтересным, но картина изменилась после распада кометы SW3 в 1995 году. Ядро кометы распалось на как минимум четыре крупных фрагмента, а к 2006 году при очередном прохождении кометы через перигелий (наиболее близкая к Солнцу точка орбиты) астрономы зафиксировали не менее 65 фрагментов кометы.

«Анализ траектории этих обломков, а также общее моделирование поведения облака этих обломков с учетом возмущения, прежде всего, влияния Юпитера, позволило исследователям еще в 2005 году предсказать всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах», — указал Якушечкин.

Два шлейфа обломков кометы SW3 пересекут орбиту Земли на несколько часов раньше, и позже основных событий. Поэтому, по словам астронома, шанс увидеть метеорный шторм в ночь с 30 на 31 мая есть и у жителей России.