Москва, 30 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Интенсивный метеорный шторм, с пролётом нескольких тысяч метеоров в час смогут наблюдать жители Земли. Об этом 30 мая рассказал крымский астроном Александр Якушечкин в беседе с РИА Новости.

Migebuff Метеор

Великолепное по своей красоте зрелище жители Земли смогут лично наблюдать утром 31 мая. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, пик шторма придётся на 06:30 мск. По словам астронома, число метеоров будет доходить до 10 тыс. в час.

Якушечкин пояснил, что лучше всего метеорный поток будет виден в Северной Америке. Точное время начала шторма пока неизвестно, он может начаться ближе к 08:00 мск.

Лучше всего поток будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке, отметил астроном. Он отметил, что сейчас есть несколько версий времени начала шторма — он может начаться ближе к 8 утра по московскому времени. Радиант шторма — воображаемая точка, из которой вылетают метеоры, будет находиться в западной части созвездия Волопаса. Для наблюдения за метеорным потоком желательно будет избежать городской засветки, так как основная часть метеоров будут слабыми и неяркими.

Метеорный поток Тау-Геркулиды был отнесен к слабоактивным и неинтересным, но картина изменилась после распада кометы SW3 в 1995 году. Ядро кометы распалось на как минимум четыре крупных фрагмента, а к 2006 году при очередном прохождении кометы через перигелий (наиболее близкая к Солнцу точка орбиты) астрономы зафиксировали не менее 65 фрагментов кометы.

«Анализ траектории этих обломков, а также общее моделирование поведения облака этих обломков с учетом возмущения прежде всего влияния Юпитера, позволило исследователям еще в 2005 году предсказать всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах», — указал Якушечкин.

Два шлейфа обломков кометы SW3 пересекут орбиту Земли на несколько часов раньше и позже основных событий. Поэтому, по словам астронома, шанс увидеть метеорный шторм в ночь с 30 на 31 мая есть и у жителей России.