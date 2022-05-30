Москва, 30 мая, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Компания МЦСТ ведёт переговоры о переносе производства процессоров «Эльбрус» на российскую фабрику «Микрон». Об этом 30 мая сообщает РБК.

Процессор

Издание отмечает, что информацию подтвердил заместитель директора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин. Согласно сообщениям инсайдеров, для переноса производства «Эльбрусов» на мощности «Микрона» МЦСТ потребуется около года. При этом пока не ясно, какая именно продукция МЦСТ будет выпускаться на российской фабрике, поскольку на мощностях тайваньской TSMC процессоры компании производились по техпроцессам от 130-нм до 16-нм, а «Микрон», как ранее отмечал Трушкин, может предоставить МЦСТ 90-нм технологию.

Напомним, после того, как Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, TSMC, являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых микросхем, объявила о решении прекратить сотрудничество с МЦСТ. Сейчас тайваньская компания, которой принадлежит способна производить процессоры на основе 3-нм техпроцесса.