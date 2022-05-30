Чита, 30 мая, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Забайкалье за 2022 год предстоит отремонтировать более 285 километров краевых дорог и почти 30 километров — в границах Читинской городской агломерации. Из них более 23 километра в Чите, около 7 километров — в Атамановке, сообщает 30 мая пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

В ходе оперативного совещания губернатор региона Александр Осипов поставил задачу выдерживать высокие темпы освоения средств на дороги. По словам главы региона, идет активная фаза ремонтов дорог.

«Полтора миллиарда рублей нам уже выделили. Нужно четко осознавать, что темпы строительства — обязательное условие для того, чтобы претендовать в 2022 году на дополнительные деньги для ремонтов дорог в Читинской агломерации», — сказал губернатор.

Напомним, национальные проекты России утвердил своим указом в 2018 году президент страны Владимир Путин. Их цель — обеспечить социально-экономическое развитие государства, повысить уровень жизни людей, создать условия для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С 2019 по 2021 год в Забайкалье, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отремонтировали более 500 километров региональных дорог и около 80 километров дорог Читы.

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