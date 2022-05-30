Абакан, , 07:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом, выздоровели два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Пять случаев COVID-19 подтверждено в городе Абакане, по одному — в Саяногорске, Усть-Абаканском и Боградском районах.

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 038 носителей коронавируса. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,1; за семь дней — 0,9.

Напомним, 29 мая в Хакасии выявили 16 носителей коронавируса.

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