Москва, 30 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Санкции, введенные Японией против РФ, не лучшим образом скажутся на работе 15 тысяч японских компаний, бизнес которых так или иначе связан с Россией. Об этом предупредила газета «Асахи».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ссылаясь на одного из японских политиков, СМИ уточняет, что санкции Японии против РФ почти столь же жестки, как и те ограничения, что были введены в отношении КНДР.

Кроме того, санкционная политика Токио чревата и ростом цен внутри самой Японии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в Японии цены на продукты питания в среднем вырастут на 12-13%.