Владивосток, , 07:42 — REGNUM Конфликтного амурского тигра, которого отловили в феврале 2022 года в Приморье, вернули в тайгу после реабилитации. Его новым «домом» стал заказник «Таежный» в Красноармейском районе. Здесь высокая численность копытных животных, а место выпуска значительно удалено от населенных пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM к пресс-службе Центра «Амурский тигр».

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В ночь с 25 на 26 февраля хищника отловили, отвезли в центр реабилитации и осмотрели. У тигра была рваная рана на передней лапе и сломан один из клыков. Тигру около двух лет.

«Тигр был в том возрасте, когда он отделился от матери и искал собственный охотничий участок. Начало самостоятельной жизни совпало с многоснежным периодом зимы, отрицательными температурами, а также тем, что в районе, где его отловили, низкая численность копытных животных, вызванная вспышкой африканской чумы свиней. Тигр наткнулся на несанкционированную свалку бытовых отходов, откуда беспризорные собаки привели его в населенный пункт, где он стал охотиться уже на собак на привязи. В ходе этого «промысла» тигр и получил ряд травм», — рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

После лечения ни рана на лапе, ни сломанный клык не причиняют тигру неудобств.

За тигром будут наблюдать при помощи GPS-ошейника, который на него надели. Пока что безымянный тигр стал уже 14-м хищником, которого, начиная с 2013 года, вернули в дикую природу при поддержке Центра «Амурский тигр». Другие 13-ть это Сайхан, Лазовка и Филиппа в Еврейской автономной области; Павлик, Елена, Санда и Амба в Амурской области; Владик, Артем, Зима и Горный в Приморье, тигр Упорный и безымянная взрослая хищница в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с селом Верхний Перевал Пожарского района Приморья сотрудники госохотнадзора и специалисты Центра «Амурский тигр» отловили в феврале конфликтного тигра, который за две недели съел несколько собак.