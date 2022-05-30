Москва, , 07:38 — REGNUM В апреле 2022 года на платформе RuTube зафиксировали 28-процентный прирост новых зарегистрированных пользователей, а трафик увеличился в 11 раз. Таковы результаты исследования, проведенного сотовым оператором МТС.

Интернет Avantnet.ru

Что касается YouTube, то там количество уникальных пользователей остается стабильным, хотя также отменяется апрельский рост трафика. Другой видеохостинг Vimeo, напротив столкнулся с 14-процентным падением количества пользователей. Также на 6% выросло число пользователей сервиса Twitch.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сервисы Rutube почти полностью восстановили после кибератаки.

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