Москва, 30 мая 2022, 07:38 — REGNUM В апреле 2022 года на платформе RuTube зафиксировали 28-процентный прирост новых зарегистрированных пользователей, а трафик увеличился в 11 раз. Таковы результаты исследования, проведенного сотовым оператором МТС.

Интернет
Интернет
Avantnet.ru

Что касается YouTube, то там количество уникальных пользователей остается стабильным, хотя также отменяется апрельский рост трафика. Другой видеохостинг Vimeo, напротив столкнулся с 14-процентным падением количества пользователей. Также на 6% выросло число пользователей сервиса Twitch.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сервисы Rutube почти полностью восстановили после кибератаки.

Читайте ранее в этом сюжете: Сервисы Rutube восстановили на 99,9%