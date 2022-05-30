Екатеринбург, 30 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 29 мая два человека пострадали в результате ДТП. Виновник аварии во время движения начал терять сознание и допустил столкновение с отечественным автомобилем, сообщили журналистам в городском ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на улице Проезжей в Екатеринбурге. После столкновения автомобилей один из них отбросило на мотоциклиста. В ДТП пострадали два человека: мотоциклист и виновник аварии. Мужчин госпитализировали с серьёзными травмами.

Госпитализированный свердловчанин имеет серьёзные проблемы с сердцем. В Госавтоинспекции водителям напоминают о необходимости остановиться при ухудшении самочувствия во время движения.