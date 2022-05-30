Благовещенск, , 07:35 — REGNUM В столице Приамурья утром 30 мая поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях трёх школ, среди которых школа №26 — она является пунктом проведения ЕГЭ, написало Amur. life со ссылкой на администрацию Благовещенска.

Бомба Rafael Mizrahi

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30 мая выпускники сдавали обязательный экзамен по русскому языку. Сообщения о минировании не отразились на проведении ЕГЭ — здание школы успели обследовать до 08:00 по местному времени. Все три поступившие сообщения оказались ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском утром 30 мая были вынуждены в 32-й раз с начала 2022 года эвакуировать все учебные заведения — поступило очередное сообщение о заложенных в школах взрывных устройствах.