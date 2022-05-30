Серов, Свердловская область, 30 мая, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области женщина лишилась 300 тысяч рублей, поверив мошенникам. Звонившие представились сотрудниками полиции, сообщили журналистам в ГУ МВД по Свердловской области.

Телефонный мошенник

Лжеполицейские убедили свердловчанку в том, что с её счета пытались снять 50 тысяч рублей и оформили заявку на кредит. После разговора с лжеправоохранителем женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Мужчина настойчиво рекомендовал свердловчанке оформить кредит на своё имя. Женщина отправилась в банк и оформила кредит на сумму 300 тысяч рублей. После этого она перевела деньги на указанный счёт.

Только после звонка работодателя свердловчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.