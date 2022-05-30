Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбургской области бывшая глава Староникольского сельсовета Красногвардейского района подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции. Экс-чиновницу признали виновной в присвоении бюджетных денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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В 2019–2020 годы осуждённая присвоила вверенные ей денежные средства бюджета муниципального образования — свыше 45 тыс. рублей. Женщину приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей и лишили права занимать определённые должности в течение года.

Бывшая глава сельсовета не согласилась с таким вердиктом и оспорила его. Апелляцию рассмотрят 7 июня.