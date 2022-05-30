Сеул, , 07:29 — REGNUM Группу своих представителей намерена направить на Украину правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила», от которой баллотировался действующий президент страны Юн Сок Ёль. Об этом 30 мая сообщило агентство Yonhap.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что визит запланирован на начало июня, в настоящее время идёт процедура согласования точных сроков. Цель визита — «выразить поддержку и солидарность Киеву» на фоне российской спецоперации.

Отмечается, что в состав делегации, которая получила название «специальная делегация свободы, мира и солидарности Республики Корея и Украины», войдут председатель правящей партии Ли Чжун Сок и ряд действующих депутатов национального собрания.

Как указали представители «Гражданской силы», — это будет первая политическая партия в Азии, направившая официальную делегацию в Киев.

1Народ Южной Кореи испытывает сожаление из-за ситуации, сложившейся на Украине и надеется на скорейшее мирное урегулирование», — заявили представители партии.

Стоит отметить, что в парламенте Южной Кореи большинство мест принадлежит демократической партии «Тобуро», её представитель Мун Чжэ Ин был главой государства предыдущие пять лет.

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