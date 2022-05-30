Владивосток, , 07:31 — REGNUM В Приморье с начала специальной военной операции в защиту Донбасса прибыло почти 500 вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины — 200 из них уже заявили о желании вступить в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Беженцы из ДНР Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

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Переселенцам оказывают всю необходимую помощь. В ПВР функционирует и выездной консультационный пункт центра занятости населения с доступом к Единой цифровой платформе «Работа в России». Есть гостевой компьютер для самостоятельного поиска работы. Ежедневно проводится ярмарка вакансий. На выбор предлагается более 5 тыс. вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию прибыли ещё более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.