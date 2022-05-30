Москва, 30 мая, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует санкции против России, то странам ЕС, возможно, придется принимать соответствующие решения, не учитывая позиции Будапешта. С таким заявлением выступил глава фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

По его словам, он устал из-за того, что ЕС «всегда должен следовать за колеблющимися», когда встает вопрос о санкциях. Как заявил Вебер, если Венгрия сорвет введение санкций против России, в частности, касающиеся «нефтяного эмбарго», то государства ЕС окажутся вынуждены решать этот вопрос без участия Венгрии.

Орбан, по словам Вебера, будто бы должен понять, что венгерский премьер-министр не может «держать остальную часть ЕС в заложниках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан заявил, что без согласия по вопросам альтернатив обсуждать нефтяное эмбарго Евросоюза в отношении России бессмысленно.