Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбурге горожане несут к руинам старинного особняка, известного как дом пяти ангелов, гвоздики и бумажных ангелов. Так они выражают свою гражданскую позицию относительно разрушения исторического здания. Об этом сообщают СМИ.

Дом с ангелами пресс-служба администарции Оренбурга

Напомним, снос дома в центре города вызвал большой резонанс. От исторического здания остался только фасад. Мэрия оперативно прокомментировала разрушение, подчеркнув, что особняк разберут и заново построят. При этом собственник объекта восстановит внешний вид с ангелами и мозаикой.

В свою очередь горожане сомневаются в том, что дом смогут восстановить качественно. Оренбуржцы указывают на печальный опыт реставрации знаменитого лестничного марша на набережной Урала, где потребовался неоднократный ремонт.

Добавим, разрушенный «дом пяти ангелов» не являлся объектом культурного наследия, но относился к исторической застройке. Фасад был украшен лепниной с ангелами и мозаикой из восточной битой посуды. В доме жил выдающийся дипломат Карим Хакимов.

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