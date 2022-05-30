Москва, 30 мая, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Правительству России и Министерству финансов РФ предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или в случае, если гражданин получил квартиру в наследство. Об этом 30 мая сообщают «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

С соответствующей инициативой выступили крупные риэлторские компании. Отмечается, что её уже поддержали в Госдуме, в Минфине с письмом уже ознакомились, а вот в правительстве его пока не получили. Риэлторы, в частности, обратили внимание чиновников, что семьи с детьми как правило продают единственную квартиру, желая улучшить жилищные условия, а люди, получившие недвижимость в наследство, зачастую становятся жертвами мошенников, когда пытаются незаконно продать квартиру с занижением суммы сделки.

Напомним, по текущему законодательству граждане обязаны уплатить налог на доходы физических лиц в размере 13% в том случае, если они продают квартиру, являющуюся их единственным жильём или доставшуюся им в наследство, а также находящуюся в их собственности менее трёх лет. В большинстве остальных случаев они освобождаются от налога только после того, как с момента сделки прошло пять лет.