Москва, , 07:08 — REGNUM Переменная облачность, потепление и кратковременные дожди ожидаются в Москве и в Московской области. Об этом 29 мая сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В. Гайфеджян. Май. 1915

Днём 30 мая в Москве ожидается +20…+22 градуса, ночью может похолодать до +12 градусов. Ветер будет дуть преимущественно южный, скорость его составит 5-10 м/сек, местами возможны порывы до 15 м/сек.

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Московской области ожидается температура воздуха днём до +18…+23 градусов, ночью вероятно похолодание до +9 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 мая и 3 июня, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, могут стать самыми тёплыми днями предстоящей недели.

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