Благовещенск, 30 мая, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Приамурье в Свободненском районе была замечена самка амурского тигра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в администрации района.

(сс) Raul654 Тигр

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Отмечается, что 4-летняя тигрица не агрессивная — она осваивает территорию и за ней постоянно наблюдают специалисты.

«Животное спокойное, кормовой базы ей хватает, поэтому никакой угрозы жителям сёл не представляет», — пояснил начальник отдела управления по охране животного мира охотуправления Амурской области Валерий Погасиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, благодаря нацпроекту «Экология» создают единую базу амурских тигров. Эксперты собирают данные о количестве хищников и о том, хватает ли им территории и еды. Это поможет не только сохранить, но и приумножить численность редких животных.