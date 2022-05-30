Красноярск, 30 мая, 2022, 07:04 — ИА Регнум. С 23 по 29 мая огнеборцы Красноярского края потушили 202 техногенных пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в краевом ГУ МЧС.

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Пожарно-спасательные подразделения совершили почти 1250 выездов. Добровольные пожарные привлекались в девяти случаях. Всего в тушении принимали участие 1315 человек личного состава и более 330 единиц техники.

Ликвидировано 146 ландшафтных пожаров сухой растительности на площади более 268 га. Перехода огня на жилые дома и объекты экономики не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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