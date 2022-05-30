Канберра, 30 мая, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Австралийско-Новозеландский банк (ANZ), одну из крупнейших финансово-кредитных организаций страны, обвинила в регулярном обмане клиентов Австралийская государственная комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Об этом сказано в опубликованном 30 мая заявлении регулятора.

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ASIC подала исковое заявление в суд, обвинив банк в регулярном введении в заблуждение своих клиентов и предоставлении им ложной информации об остатках денежных средств на счетах.

«С мая 2016 года по ноябрь 2018 года со счетов 165,75 тыс. клиентов ANZ были списаны авансовые платежи и проценты, рассчитанные на основании неверных данных о балансе счетов и карт», — сказано в заявлении ASIC.

Заместитель председателя комиссии Сара Корт указала, что ANZ, нарушая закон, предоставлял неверные данные о доступных средствах на счетах клиентов, списывая за свои услуги завышенные платежи. При этом руководство банка, по словам Корт, было в курсе незаконного взимания оплаты, как минимум, с 2018 года, и не предпринимало никаких попыток по комплексному устранению проблем.

Кроме того, в заявлении регулятора отмечается, что указанная проблема не решена банком до сих пор.

ASIC будет требовать от ANZ внести системные изменения, гарантирующие точность и актуальность информации об остатках денежных средств на счетах клиентов, как кредитных, так и дебетовых. Кроме того, регулятор намерен добиться от банка выплат штрафов и компенсаций для всех клиентов, пострадавших от действий ANZ. Уточняется, что некоторые клиенты банка были вынуждены выплатить в качестве незаконно начисленных комиссионных тысячи долларов.