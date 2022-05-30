Москва, , 06:54 — REGNUM В ближайшее время в Японии цены на продукты питания в среднем вырастут на 12-13%. К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского центра Teikoku Databank.

Рост цен

По их данным в Японии или уже подорожали, или подорожают в первые недели лета 2022 года больше восьми тысяч видов продуктов питания. Значительную часть этого списка составляют мучные и мясные изделия, замороженные продукты, соусы, майонез, масло, сладости и напитки (как прохладительные, так и алкогольные).

Как полагают эксперты, лето 2022 года, может стать «летом растущих цен», а если цены не прекратят взвинчиваться, то и осенью жителей Японии ждет очередное подорожание продуктов питания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Японии в 2021 году зафиксировали самый низкий объём вылова морепродуктов за период с 1956 года.

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