Красноярск, , 06:48 — REGNUM В Красноярском крае на утро 30 мая зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 35,8 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

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Возгорания действуют в девяти районах края и в Дивногорске. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

За прошедшие сутки в лесах края потушено 13 пожаров на площади 1,6 тыс. га. Огнеборцы остановили распространение 11 пожаров на площади 34,3 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС.

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